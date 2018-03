Anzeige

Göppingen (dpa/lsw)Nach zweieinhalb Jahren erfolglosen Kampfes muss eine Klinik in Göppingen nun Patienten isolieren, die einen bestimmten multiresistenten Keim in sich tragen. Die Stadt hat nach Angaben der Klinikleitung ein Zwangsgeld von 50 000 Euro festgesetzt, sollte das Haus die Anordnungen nicht befolgen, um den sogenannten Vancomycin-resistenten Enterokokken (VRE) zu begegnen. Wo der Keim herkommt, ist unklar. «Ob die Klinik die Quelle ist oder ein anderes Geschehen, das wissen wir nicht», sagte der medizinische Geschäftsführer Ingo Hüttner am Montag.

Das Haus «Klinik am Eichert», das zu den Alb Fils Kliniken gehört, hat nach Angaben der Klinikleitung bereits seit zweieinhalb Jahren mit VRE-Infektionen zu kämpfen. In Kliniken kommt es immer wieder zum Befall. Dem Landesgesundheitsamt ist jedoch kein weiterer Fall bekannt, in dem die Problematik so lange andauerte.

Enterokokken sind Bakterien und gehören zur normalen Darmflora. Bei immungeschwächten Patienten können die VRE lebensbedrohliche Krankheiten hervorrufen. Im Januar war eine infizierte Patientin in Göppingen gestorben. Ob die Infektion auch Todesursache war, wird nach Angaben einer Kliniksprecherin derzeit von den zuständigen Behörden geklärt.

HINTERGRUND: Vancomycin-resistente Enterokokken

Enterokokken sind Bakterien und gehören zur normalen Darmflora von Mensch und Tier. Bei immungeschwächten Patienten können sie aber schwere, unter Umständen lebensbedrohliche Erkrankungen hervorrufen - zum Beispiel Wund- und Harnwegsinfektionen, Endokarditis (Herzinnenhautentzündung) und Sepsis. Die Abkürzung VRE steht für Vancomycin-resistente-Enterokokken: Diese Erreger sind unempfindlich (resistent) gegenüber dem Antibiotikum Vancomycin und können nur mit Reserve-Antibiotika behandelt werden. Enterokokken beziehungsweise VRE können etwa durch Kontakt über die Hände oder kontaminierte Gegenstände verbreitet werden.