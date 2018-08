Zwei baden-württembergische Tipper haben bei der Eurojackpot-Ziehung am Freitagabend Millionengewinne abgesahnt.

Zwei baden-württembergische Tipper haben bei der Eurojackpot-Ziehung am Freitagabend Millionengewinne abgesahnt. Foto: Sanna Liimatainen

Albstadt (dpa/lsw)Sechs Mal richtig hat ein noch unbekannter Lotterie-Spieler aus dem Zollernalbkreis getippt. Er darf sich über einen Gewinn von rund 1,6 Millionen Euro freuen - vorausgesetzt er hat die Spielquittung noch. «Vielleicht weiß der Gewinner noch nichts von seinem Glück», sagte ein Sprecher von Lotto Baden-Württemberg am Donnerstag. Über den Millionengewinn könnte sich demnach auch eine Frau oder eine Tippgemeinschaft freuen. Der Gewinner hat drei Jahre Zeit, sich zu melden. Die Gewinnerzahlen waren am Mittwoch gezogen worden. Den Angaben zufolge ist es dieses Jahr bereits der elfte Millionentreffer in Baden-Württemberg. Zuletzt freute sich eine Spielerin aus der Nähe von Balingen über 1,16 Millionen.