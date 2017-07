Stuttgart/Karlsruhe (dpa/lsw) - Der Sommer im Südwesten kommt auf Hochtouren: Mit viel Sonne und Temperaturen zwischen 29 und 35 Grad bleibt es sommerlich-heiß. Wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag mitteilte, steigt aber das Gewitterrisiko. Vor allem auf der Alb rechneten die Meteorologen mit vereinzelten Unwettern und teils heftigem Regen und Hagel.

Für den Freitag wurden noch mehr Gewitter vorausgesagt, die sich im Laufe des Tages vom Norden in den Süden des Landes bewegen. Auch am Wochenende muss in ganz Baden-Württemberg immer wieder mit kleinen Unwettern gerechnet werden. Die Temperaturen liegen tagsüber weiterhin zwischen 27 und 34 Grad liegen.

Der Wetterdienst warnt vor einer starken UV-Strahlung und hoher Wärmebelastung. Auch die Waldbrandgefahr steigt.

