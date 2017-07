Bodman-Ludwigshafen (lsw)- Gewitter haben im Südwesten am Wochenende Schäden verursacht. Besonders betroffen war die Bodensee-Region mit heftigen Regenfällen und Windböen.

Mehrere Zugstrecken waren in der Nacht zum Samstag wegen umgestürzter Bäume oder abgerutschter Hänge vorübergehend gesperrt, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Betroffen waren die Strecken zwischen Überlingen und Bodman-Ludwigshafen sowie zwischen Radolfzell und Konstanz. Samstagmorgen waren die Strecken wieder frei.

Wegen Gewitter und starken Windböen brachen die Veranstalter am Samstagabend das Überlinger Promenadenfest ab. Das Festgelände wurde geräumt. An drei Zelten entstand durch das Unwetter Schaden, verletzt wurde niemand. In Bodman-Ludwigshafen sperrte die Polizei in der Nacht zum Samstag die Ortsdurchfahrt, nachdem sie von Wasser und Schlamm überflutet wurde. Auch im nahen Sipplingen sperrten Beamte Straßen wegen abgerutschter Hänge. Verletzt wurde niemand. In den Orten liefen zahlreiche Keller voll Wasser.

In Breisach mussten sich wegen des Unwetters etwa 90 Teilnehmer eines Zeltcamps in Sicherheit bringen. Das Rote Kreuz half bei der Räumung des Lagers und baute in der Stadthalle Breisach Feldbetten auf, auf denen die Camper die Nacht verbringen konnten.

In Offenburg liefen nach Polizeiangaben zahlreiche Keller mit Wasser voll. Drei Dachstühle von Wohnhäusern gingen in Flammen auf, weil Blitze eingeschlagen hatten. Die Feuerwehr konnte die Brände schnell löschen, niemand wurde verletzt. Durch den Wind stürzten einige Bäume um. In weiteren Regionen kam es ebenfalls zu Überschwemmungen.

Im Bereich Rottweil gab es einem Polizeisprecher zufolge starke Regenfälle, Hagel und Windböen. In Drackenstein (Kreis Göppingen) wurde am Samstagnachmittag Geröll auf eine Landstraße gespült. Die Fahrbahn war nach Angaben der Polizei vorübergehend blockiert.

Für den Wochenanfang sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) wechselhaftes Wetter mit Regen voraus, der vor allem im Schwarzwald auch heftig sein kann. In den Mittelgebirgen muss weiterhin mit stürmischen Böen gerechnet werden. Es wird mit Temperaturen zwischen 15 Grad in den Bergen und 22 Grad am Rhein kühler als zuletzt.

Insgesamt ist das Jahr 2017 im Südwesten bisher deutlich zu trocken. Nach Messungen des DWD fielen bislang in Baden-Württemberg 443,7 Liter Regen je Quadratmeter. Das entspricht nur etwa 80 Prozent des langjährigen Mittelwerts aus dem Zeitraum von 1961 bis 1990.