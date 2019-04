Stuttgart (dpa/lsw) Das Frühlingswetter legt im Südwesten eine Pause ein: Die nächsten Tage würden kalt und nass, sagte Thomas Schuster, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag in Stuttgart.

So schön wie zum Wochenstart werde es an keinem weiteren Tag der Woche werden. Eine Kaltfront nähert sich aus dem Westen und beschert laut DWD ganz Baden-Württemberg einen verregneten Mittwoch und Donnerstag. Von Mittwoch an dürften auch heftige Gewitter aufziehen. Stürmische Böen sind laut DWD mit den Gewittern möglich, die Schneefallgrenze sinke am Donnerstag auf 600 Meter. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 14 Grad am Mittwoch und 1 bis 8 Grad am Donnerstag. Erst am Freitag werde es wohl wieder einen Tick wärmer.