Calw (dpa/lsw)Ein als gefährlich eingestufter Patient ist aus dem Zentrum für Psychiatrie in Calw ausgebrochen und auf der Flucht. Der Polizei zufolge hatte der 24-Jährige in der Nacht zu Donnerstag Betreuer in sein Zimmer gelockt und mit einer selbst gebastelten Stichwaffe bedroht. Er raubte die Schlüssel und floh in ein Waldstück. Der wegen Computerbetrugs und Diebstahls zu einer dreijährigen Haft Verurteilte saß wegen Suchtproblemen in der Entzugsanstalt der Klinik. Der 24-Jährige gilt als gefährlich und bewaffnet.