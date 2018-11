Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat Gewalt gegen Polizeibeamte im Land scharf verurteilt. «Ein Angriff auf einen Polizisten ist ein Angriff auf uns alle, ein Angriff auf unsere Gesellschaft», sagte der Vize-Regierungschef am Mittwoch bei einer Veranstaltung zum Opferschutz im Stuttgarter Innenministerium.

Strobl berichtete von einer zunehmenden Verrohung und Respektlosigkeit in der Gesellschaft. Das dürfe man nicht achselzuckend hinnehmen. Wer der Polizei keinen Respekt entgegenbringe, verdiene keine Nachsicht und keine Milde. Die Landesregierung stehe hinter den Polizisten im Südwesten. So habe man den Einsatz der Bodycam schnell eingeführt, die deeskalierend wirke.

Anlässlich des 4. landesweiten Tags des Opferschutzes rückte Strobl die Gewalt gegen Polizeibeamte in den Fokus. Zahlreiche Akteure tauschten sich am Mittwoch bei einer Veranstaltung im Stuttgarter Innenministerium aus. Geschädigte Polizisten berichteten von ihren Erfahrungen. Im Jahr 2017 wurden nach Angaben des Ministeriums mehr als 100 000 Personen in der polizeilichen Kriminalstatistik als Opfer erfasst.

Die Polizeiliche Kriminalstatistik weist für das Jahr 2017 im Südwesten 4330 Straftaten gegen Polizeibeamte aus. Das waren geringfügig weniger als noch im Jahr zuvor (4394 Straftaten), aber über die Jahre gesehen steigt die Zahl. So wurden im Jahr 2012 noch 3794 Straftaten gegen Polizisten gezählt. Zu den Vorfällen gehören in sehr wenigen Fällen Straftaten gegen das Leben - im Jahr 2017 waren das jedoch immerhin fünf Fälle. Körperverletzungen machen schon mehr als die Hälfte aller Straftaten gegen die Beamten aus.

Der Inspekteur der Polizei im Südwesten, Detlef Werner, prognostizierte für 2018 einen erneuten Anstieg der Straftaten gegen Polizisten. Beamte würden nicht mehr nur bei Großeinsätzen angegriffen, sondern gerade in der täglichen Arbeit, etwa bei der Schlichtung von Streitigkeiten oder bei Kontrollen. Die Attacken wirkten sich auch auf die Psyche der Beamten aus. Die Gewalt pralle nicht an der Uniform ab, sagte Werner. Der Inspekteur der Polizei ist der ranghöchste Polizeivollzugsbeamte in Baden-Württemberg.

Steht den Beamten Schmerzensgeld zu und kann der Täter nicht zahlen, will das Land künftig einspringen. Beim Innenministerium geht man davon aus, dass pro Jahr rund 80 Beamte einen Schmerzensgeldtitel haben, aber das Geld trotzdem nicht zu erhalten. Im Ministerium rechnet man mit Kosten von rund 100 000 Euro jährlich.