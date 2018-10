Anzeige

Stuttgart (lsw) - Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft befürchtet den Wegfall von 700 Lehrerstellen noch in diesem Jahr. „Sperren oder streichen - die Wirkung ist die gleiche“, sagte GEW-Landeschefin Doro Moritz gestern in Stuttgart. Sie warnte Ministerpräsident Stefan Mappus und Kultusministerin Marion Schick (beide CDU) vor einem Etikettenschwindel, wenn sie im Wahlkampf behaupten, es werde bei Bildung nicht gespart.

CDU-Fraktionschef Peter Hauk sprach von „haltlosen Behauptungen und nebulösen Verdächtigungen“, mit der die GEW Stimmung für Grüne und SPD machen wolle. Moritz will jedoch sechs Wochen vor der Landtagswahl keine direkte Empfehlung für eine Partei abgeben.

Die GEW-Landeschefin erläuterte, Hintergrund für ihre Befürchtungen sei das Sparpaket der Landesregierung, das auch freiwillige Mehrarbeit bei Lehrern vorsehe. Dies würde dazu führen, dass bis zu 800 Referendare nicht übernommen werden können. „Die GEW hat dazu aufgerufen, keine freiwillige Mehrarbeit zu leisten.“ Zunächst müsse Mappus garantieren, dass dadurch keine Stellen wegfallen. Für 2011 müssten die Beamten in einem ersten Schritt einen Sparbeitrag von 20 Millionen Euro leisten, davon entfalle mehr als die Hälfte auf Lehrer. Angesichts des massenhaften Ausfalls von Unterricht, vollen Klassenzimmern und fehlenden Ganztagsangeboten dürften keine Lehrerstellen gestrichen werden, forderte Moritz. Mappus‘ Ankündigung, 6500 Lehrerstellen nicht wie geplant schon 2012 und 2013, sondern erst später zu streichen, reiche nicht aus.

Hauk nannte die Haltung der GEW „äußerst merkwürdig“. Vor kurzem habe Moritz noch erklärt, ein Lebensarbeitszeitkonto könne für viele Lehrer attraktiv sein. Sie könnten früher in Pension gehen oder ihr Deputat verkürzen. Die Gewerkschafterin verwies darauf, dass auch das ehrenamtliche Jugendbegleiterprogramm auf Kosten von 150 Lehrerstellen gehe. Sie kritisierte zudem, in der Bildungspolitik werde häufig zu spät investiert und dadurch Geld vergeudet. „Ich habe den Eindruck, dass auch Kultusministerin Schick mit dem Klebeband von Baustelle zu Baustelle eilt und repariert.“

Ruf nach Geld für Schulsozialarbeit

Zwar begrüßte Moritz den Beschluss von Land und Kommunen, Ganztagsschulen ins Schulgesetz aufzunehmen. Jedoch sei noch völlig unklar, wer die Kosten für Mittagessen, zusätzliche Lehrer und Infrastruktur übernehme. Scharfe Kritik äußerte sie daran, dass das Land nicht wieder in die Finanzierung der Schulsozialarbeit einsteigen will. Wenn das Land mit Hilfe von mehr Pädagogischen Assistenten die Schulsozialarbeiter entlasten wolle, sei das abwegig. Die Assistenten seien Hilfslehrer und könnten Sozialarbeiter nicht ersetzen.

Die 10 000 angestellten Lehrer im Land sind in der kommenden Woche zu Warnstreiks aufgerufen. Die ersten Aktionen seien am Montag in Nordbaden geplant, kündigte die GEW gestern in Stuttgart an. Es werde zu Unterrichtsausfall kommen, aber nicht zu Schulschließungen. Im Südwesten gibt es 120 000 Lehrer, davon sind 110 000 Beamte.

Moritz forderte von der Landesregierung ein Gehaltsplus von fünf Prozent für Beamte und Tarifbeschäftigte. „Wir wollen keine Geschenke nach Gutsherrenart“, sagte Moritz zu der von Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU) versprochenen Gehaltserhöhung von zwei Prozent für Beamte. Sie kritisierte die Ungleichbehandlung von Staatsdienern und Angestellten. „Eine angestellte Lehrerin hat trotz gleicher Tätigkeit und Qualifikation bis zu 800 Euro netto weniger im Geldbeutel als ihre verbeamtete Kollegin.“