Markgröningen (dpa/lsw) - Nach mäßigem Wetter samt Hitze, Kälte und Starkregen in den vergangen Monaten gehen Deutschlands Bauern mit gedämpften Erwartungen in die Getreideernte. „Die Wetterextreme bereiten uns Sorgen“, sagte ein Sprecher des Bauernverbandes. Mal sei es heiß und trocken, mal kalt und verregnet gewesen. Ob Ernteeinbußen zu befürchten seien, könne man aber noch nicht sagen.

Bauernpräsident Joachim Rukwied nimmt am Montag an einer symbolischen ersten Mähdrescherfahrt auf einem Gerstenfeld in Markgröningen bei Stuttgart teil. Das soll der Ernteauftakt für ganz Deutschland sein. Allerdings gibt es keinen einheitlichen Start in Deutschland, da der Dreschbeginn von der regional sehr unterschiedlichen Entwicklung von Getreidearten abhängt. Mancher Landwirt zum Beispiel in Ostdeutschland und im Rheinland ist daher längst auf seine Äcker gefahren.

Der Ausgang der Ernte hängt auch vom Wetter in den kommenden Wochen ab: Regnet es stark, drückt das die Halme zu Boden - das könnte den Ernteertrag mindern. So gesehen waren die heftigen Regenfälle in der vergangenen Woche in weiten Teilen Deutschlands kein gutes Vorzeichen. Viele Bauern in Ostdeutschland hätten ihre bereits begonnene Ernte wieder abbrechen müssen, so der Verbandssprecher. „Wir brauchen dringend trockenes Wetter.“ In Deutschland gibt es rund 6,5 Millionen Hektar Ackerfläche mit Getreideanbau, also vor allem mit Weizen, Gerste und Roggen.