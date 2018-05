Anzeige

Laufenburg (dpa/lsw) - Im Fall des getöteten Babys im badischen Laufenburg (Kreis Waldshut) sieht die Staatsanwaltschaft bislang keine Anhaltspunkte für ein Versagen des Jugendamtes. Es werde nicht gegen Mitarbeiter der Behörde ermittelt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen am Donnerstag. Zuvor hatte die „Badische Zeitung“ berichtet. Das knapp drei Monate alte Kind war am ersten Weihnachtsfeiertag vermutlich vom eigenen Vater getötet worden. Er hatte selbst die Polizei alarmiert und die Tat gestanden. Polizisten fanden das tote Kind in seiner Wohnung. Der 36-Jährige ist in Haft. Seine Lebensgefährtin und Mutter des Babys war zur Tatzeit nicht zu Hause. Der Obduktion zufolge starb das Kind an einem massiven Schädel-Hirn-Trauma. Warum und wie der Vater das Kind tötete, ist nicht bekannt. Das Baby hatte keine äußeren Verletzungen und laut Staatsanwaltschaft auch keine Spuren früherer Gewalt. „Es gab auch keine Zeichen für eine Verwahrlosung“, betonte die Sprecherin. Der Vater stand beim Eintreffen der Polizei unter Medikamenteneinwirkung. Die Familie hatte das Jugendamt noch während der Schwangerschaft um Hilfe gebeten. Warum, ist nicht bekannt. Die Eltern wurden seit der Geburt zwölf Stunden in der Woche von zwei Betreuern mit sozialpädagogischer Ausbildung im Familienalltag unterstützt. „Der letzte Hausbesuch vor der schrecklichen Tat fand am 21.12.2017 statt“, teilte das Landratsamt am Donnerstag mit. „Die Familie war kooperativ und hat die Hilfen angenommen“, hieß es. Für das Landratsamt schien alles auf einem guten Weg zu sein. „Es gab während der Abklärungen, im Beratungsprozess und der Dauer der Hilfe keine Anhaltspunkte für eine mögliche akute Kindeswohlgefährdung.“