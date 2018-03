Anzeige

Sigmaringen (dpa/lsw)Nach dem Diebstal von zwei Transportern voller Pakete aus Sigmaringen ist eines der Fahrzeuge wieder aufgetaucht. Der gestohlene Wagen sei auf dem Parkplatz eines Freilichtmuseums im nahegelegenen Meßkirch entdeckt worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Zeugen hätten das Fahrzeug am Samstag gemeldet. Die Pakete in dem eingeschneiten und verschlossenen Fahrzeug seien geöffnet und offensichtlich nach Brauchbarem durchsucht worden. Ob etwas entwendet wurde, werde noch ermittelt.

Von den Tätern fehle noch immer jede Spur, sagte der Sprecher. Die beiden 19 Jahre alten Tatverdächtigen haben sich demnach offenbar nach Osteuropa abgesetzt. Nach Angaben der Beamten hatten die beiden Männer für ein Subunternehmen des Paketdienstes in Sigmaringen gearbeitet. In der vergangenen Woche waren sie nicht von ihrer täglichen Route zurückgekehrt, auch ihre Pakete hatten sie nicht ausgeliefert. Die Männer waren auf ihren Handys nicht erreichbar, weswegen das Unternehmen Anzeige erstattete. Die Männer stammen aus Moldau und Rumänien, so dass die Ermittler davon ausgehen, dass sie sich nach Osteuropa abgesetzt haben.