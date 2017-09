Ludwigsburg (dpa/lsw) - Ein gestohlenes Navi hat die Polizei auf die Spur eines Einbrechers gebracht. Zuvor waren bei einem Einbruch in eine Firma in Ludwigsburg unter anderem zwei Navis gestohlen worden, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mitteilten. Eines der Geräte war eingeschaltet und sendete über eine Datenverbindung seinen Standort an die Firma. Die Ermittler nahmen die Verfolgung auf und stoppten bei Schorndorf einen 40-Jährigen mit dem Auto, von dem das Signal ausging. Darin entdeckten sie das Diebesgut. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft. Bereits aus dem Jahr 2016 lag ein Haftbefehl wegen Diebstahls gegen ihn vor. Nun erwartet ihn ein weiteres Ermittlungsverfahren.

