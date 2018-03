Anzeige

Ulm/Stuttgart (dpa/lsw) - Während am Mittwoch erst Beschäftigte im Öffentlichen Dienst in Esslingen streikt, haben auch schon am Dienstag mehr als 2500 Beschäftigte im Südwesten ihre Arbeit im Tarifstreit zeitweise niedergelegt. In Ulm fuhren am Dienstagvormittag keine Busse und Straßenbahnen, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, die zu den Warnstreiks aufgerufen hatte. Betroffen waren auch die Stadtwerke, die Müllabfuhr und die Bauhöfe. In den Landkreisen Tübingen, Reutlingen und Pforzheim blieben laut Gewerkschaft zahlreiche Verwaltungen und Kitas geschlossen. Außerdem wurde das Kreiskrankenhaus in Emmendingen bestreikt.

Verdi fordert für die bundesweit rund 2,3 Millionen Beschäftigten in den Kommunen und beim Bund sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro im Monat. Die Arbeitgeber lehnen den geforderten Mindestbetrag ab. Eine abschließende Verhandlungsrunde soll am 15. und 16. April in Potsdam stattfinden. Der Tarifstreit betrifft in Baden-Württemberg rund 316 000 Beschäftigte in mehr als 800 Kommunen.

«Wenn Kindertagesstätten bestreikt werden, ist die Belastung für Eltern und Kinder sehr hoch. Das ärgert uns als Arbeitgeber besonders», sagte Stuttgarts Sozialbürgermeister Werner Wölfle der Deutschen Presse-Agentur. Wölfle sitzt für die Arbeitgeber mit am Verhandlungstisch in Potsdam. Da die Tarifverhandlungen nach einem festen Fahrplan verliefen, habe er kein Verständnis für die aktuellen Aktionen. Wölfle rechnet mit einer Einigung in der kommenden Verhandlungsrunde. Auch Thomas Böhle, Präsident der Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände, bezeichnete die Warnstreiks in der «Rheinischen Post» als unverhältnismäßig.

«Wir empfinden es als ziemliche Provokation, wenn ausgerechnet die Vertreter der reichsten Kommunen am lautesten jammern», sagte Verdi-Landesbezirksleiter Martin Gross in Reutlingen. «Wir raten dem KAV (Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg) im eigenen Interesse, kein weiteres Öl ins Feuer zu gießen, sondern sich für eine kräftige Lohnerhöhung mit sozialer Komponente einzusetzen.» Bereits am Montag hatten etwa 2500 Menschen ihre Arbeit niedergelegt. Die Warnstreiks sollen noch bis zum Ende der Woche dauern.