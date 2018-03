Anzeige

Stuttgart/Karlsruhe (dpa/lsw) - Beim geplanten Umbau der Polizeischule Herrenberg hat es möglicherweise Fehler bei der Vergabe des Auftrags gegeben. Hintergrund ist, dass ein für die Schadstoffsanierung nicht berücksichtigtes Unternehmen beim Oberlandesgericht Karlsruhe Beschwerde eingelegt hat. Die Nürnberger Firma sieht das vom Land mit der Schadstoffsanierung beauftragte Unternehmen als nicht geeignet an. Es fehle unter anderem an vergleichbaren Referenzobjekten und auch der Preis sei unrealistisch.

Dem widersprach der Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden Württemberg in Ludwigsburg und wurde darin in einem ersten Schritt von der Vergabekammer des Regierungspräsidiums Stuttgart bestätigt. Mit dem Fall befasst sich jetzt noch der Vergabesenat der Oberlandesgerichts Karlsruhe am 9. März.

„Die Beschwerde der Antragstellerin bietet nach der gebotenen summarischen Prüfung der Sach- und Rechtslage, die derzeit möglich ist, überwiegend Aussicht auf Erfolg“, heißt es in einem der dpa vorliegenden Beschluss des Oberlandesgerichts (OLG) Karlsruhe, das die Vergabe nun prüfen will. Wenn das OLG das ursprüngliche Angebot für mangelhaft erklärt, müsste der Auftrag an die Nürnberger Firma übergehen, sagte eine Gerichtssprecherin.

Ursprünglich sollte die Ausbildung für Polizeianwärter in Herrenberg im Frühjahr 2019 starten. Für den Umbau waren rund 30 Millionen Euro veranschlagt worden. In Polizeikreisen heißt es, die Einstellungsoffensive von Innenminister Thomas Strobl (CDU) sei gefährdet. „Die Bauämter sind offensichtlich total überlastet, sonst könnten solche Fehler nicht passieren. Es muss dringend etwas passieren, dass die Bauprojekte der Polizei zügig umgesetzt werden“, sagte der Landeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Ralf Kusterer.

Insgesamt 3600 Auszubildende sollen in diesem und im nächsten Jahr ihren Polizeidienst beginnen. Bekannt ist schon, dass es massiv an Ausbildern fehlt. Das Innenministerium in Baden-Württemberg startet deswegen eine Initiative, um Beamte im Ruhestand temporär für diese Aufgabe zu gewinnen. Die Einstellungen von jeweils 1800 Auszubildenden in den Jahren 2018 und 2019 erfordern für die Ausbildungsstandorte Herrenberg, Wertheim, Biberach und Lahr zusätzliches Lehr- und Verwaltungspersonal. Dieser Bedarf werde derzeit ermittelt, hatte ein Sprecher Strobls erklärt.

Im Jahr 2017 hatten 1400 Männer und Frauen ihre Ausbildung bei der Polizei begonnen. Wegen der Terroranschläge in der Vergangenheit wurden die Einstellungszahlen erhöht. Die Dienststellen und Einrichtungen des Polizeivollzugsdienstes erheben aktuell die Zahlen der geeigneten Beamten, die seit 2015 in den Ruhestand gegangen sind.