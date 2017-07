Mannheim (dpa/lsw) - Die 2013 beschlossene Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre bei Kommunalwahlen ist verfassungsgemäß. Das entschied der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in einem am Donnerstag in Mannheim veröffentlichten Urteil (Az.: 1 S 1240/16). Es wies damit die Einsprüche von Bürgern aus Heidelberg gegen die dortige Gemeinderatswahl 2014 zurück. Die Kläger hatten argumentiert, die 2013 vom Landtag beschlossene Absenkung des Wahlalters verstoße gegen das Grundgesetz und gegen die Landesverfassung.

Der Verwaltungsgerichthof erklärte, das Land habe bei der Festlegung des Wahlalters für Kommunalwahlen einen Spielraum. Dabei sei zwar zu beachten, dass das aktive Wahlrecht ein Mindestmaß an Reife und Urteilskraft voraussetze. Der Gesetzgeber habe aber davon ausgehen dürfen, dass Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren den notwendigen Grad an politischer Einsichtsfähigkeit hätten. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Die Kläger können Revision beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig einlegen.

