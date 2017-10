Anzeige

Freiburg (dpa/lsw) - Die Farbe, die den Fluss Dreisam am Samstag zeitweise giftgrün gefärbt hatte, ist nach ersten Erkenntnissen eine Chemikalie zur Erforschung von Gewässerströmen gewesen. Am Montag teilte die Polizei mit, es habe sich um eine harmlose Substanz gehandelt, die beispielsweise von Geologen verwendet werde, um Strömungen im Untergrund verfolgen zu können. Eine Gefährdung für Mensch und Tier habe demzufolge nicht bestanden. Wer die Farbe ins Wasser kippte, ist allerdings nach wie vor unbekannt. Die Polizei ermittelt weiter und geht weiter davon aus, dass sich vermutlich jemand einen Spaß daraus gemacht habe, das Wasser so zu färben. Bereits am Sonntag hatten Experten ein Leck ausgeschlossen. Auch der örtliche Energieversorger kann nach ihren Erkenntnissen nicht der Verursacher sein, da er nicht mit solchen Farben arbeite.