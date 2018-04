Anzeige

Paris/Karlsruhe/Müllheim (dpa) Von den 24 grenzüberschreitenden Fernzugverbindungen zwischen Deutschland und Frankreich ist am Dienstag mehr als die Hälfte ausgefallen. «Rund 40 Prozent der Züge werden am Dienstag und am Mittwoch fahren können», sagte ein Bahnsprecher. Im Südwesten ist demnach vor allem die TGV-Verbindung von Stuttgart nach Paris betroffen. Genaue Angaben zur Zahl der ausfallenden Verbindungen konnte der Sprecher nicht machen.

Im Nahverkehr mussten hiesige Bahnreisende am Dienstag vom badischen Müllheim aus mit dem Bus über die französische Grenze fahren. Auch am Mittwoch werden dort keine Züge fahren - stattdessen wird es weiter eine Buslinie mit je sieben Fahrten zwischen dem elsässischen Mühlhausen und Müllheim geben.

An den Bahnhöfen sei die Lage trotz der Ausfälle am Dienstag entspannt geblieben, teilte die Bahn mit. «Die Reisenden haben sich wohl rechtzeitig anders organisiert», sagte ein Sprecher. Informationen bietet das Unternehmen auf seiner Internetseite und über die App DB Streckenagent.

Die französischen Eisenbahner streiken aus Protest gegen die von der Regierung angekündigte Bahnreform. 77 Prozent der Lokführer wollen ihre Arbeit niederlegen, wie das Bahnunternehmen SNCF bekanntgab. Der Konflikt könnte sich wochen- oder sogar monatelang hinziehen.

Weitere Arbeitsniederlegungen der französischen Eisenbahner seien an jedem fünften Tag bis Ende Juni 2018 angedacht, hieß es bei der Deutschen Bahn.