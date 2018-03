Anzeige

Friedrichshafen (dpa/lsw) - Der Gemeinderat in Friedrichshafen am Bodensee hat einer Teststrecke für automatisiertes Fahren im Stadtverkehr zugestimmt. Der Beschluss des Gremiums fiel einstimmig, sagte eine Stadtsprecherin am Montag. In einem ersten Schritt sollen nun mehrere Ampelanlagen technisch so aufgerüstet werden, dass sie mit den Testfahrzeugen kommunizieren können.

Die Stadt investiert nach eigenen Angaben dafür rund 250 000 Euro. Offiziell in Betrieb gehen könnte die Strecke demnach ab Herbst 2018. Die Autos fahren aber zunächst nicht alleine auf der Straße. In den Fahrzeugen sitzen erfahrene Testfahrer, die jederzeit eingreifen könnten und die das Kommando über das Fahrzeug hätten. Initiiert wurden die Pläne vom Institut für Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer (IWT) und dem Autozulieferer ZF.