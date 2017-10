Anzeige

Lahr (dpa/lsw) - Rund viereinhalb Monate nach der Sprengung eines Geldautomaten in Lahr (Ortenaukreis) haben Ermittler vier Verdächtige festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, stehen die Männer im Alter von 20 bis 41 Jahren im Verdacht, den Automaten am 8. Juni gesprengt oder dabei geholfen zu haben. Die Täter hatten auf der Flucht vor der Polizei sogenannte Krähenfüße aus dem Auto geworfen, um die Reifen der Verfolger zu beschädigen. Später blieb der Fluchtwagen selbst mit platten Reifen liegen, nachdem er über eine von der Polizei ausgelegte Sperre gefahren war. Die Verdächtigen flüchteten zu Fuß. Die Höhe der Beute lag bei 40 000 Euro.

Bei mehreren Wohnungsdurchsuchungen Mitte Oktober hatte die Polizei Beweismittel beschlagnahmt und die Männer vorläufig festgenommen. Bis auf den 20-Jährigen kamen sie wieder auf freien Fuß. Gegen den dringend Tatverdächtigen erließ das Amtsgericht Haftbefehl wegen schweren Bandendiebstahls und Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. Die anderen Männer gelten nach Angaben der Staatsanwaltschaft weiter als tatverdächtig, die Auswertung möglicher Beweise dauere in ihren Fällen aber noch.