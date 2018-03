In dieser Zusammensetzung wird das Parlament nur noch wenige Male tagen. Zahlreiche Abgeordnete treten bei der Landtagswahl am 27. März nicht mehr an, darunter auch Landtagspräsident Peter Straub (CDU, vorne in der Bildmitte).dpa

Stuttgart - Nach 57 Jahren ununterbrochener Herrschaft in Baden-Württemberg könnte es bei der Landtagswahl am 27. März für CDU und FDP sehr knapp werden. Wochenlang lagen Grüne und SPD zusammen in den Umfragen vor der CDU/FDP-Koalition. Aber jetzt holt Schwarz-Gelb auf. Beide Lager liegen bei 45 Prozent und die Linke steht mit 5 Prozent an der Schwelle zum Landtag. Mit jedem Tag wird der Ton rauer. Die CDU konzentriert ihre Attacken auf die Grünen und wirft ihnen fast täglich vor, sie seien nur eine „Dagegen-Partei“. Denn der wochenlange Protest gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21 hat den Grünen auch jede Menge Unterstützung im bürgerlichen Lager eingetragen. Aber das milliardenschwere Bauvorhaben hat nach der neuen Umfrage im Auftrag von SWR und „Stuttgarter Zeitung“ nicht mehr die große Bedeutung für die Wahlentscheidung der Bürger.

Inzwischen kann das schwarz-gelbe Regierungslager angesichts steigender Umfragewerte wieder hoffen. Auch wenn die von Ministerpräsident Stefan Mappus erhoffte Zahl 40 plus X für die CDU noch nicht erreicht ist, scheinen sich die im Südwesten bekannten Kräfteverhältnisse langsam wieder einzustellen, zumal sich auch die FDP wieder erholt.

Besonderes Wahlrecht

Allerdings sind auch noch vielerlei Bündniskonstellationen denkbar. So könnte Grün-Rot auf die Unterstützung der Linken angewiesen sein, wenn es zu einem Patt mit dem CDU/FDP-Lager käme. Aber auch eine Große Koalition wäre möglich, die es im Land schon zweimal gegeben hat. Schwarz-Grün ist mittlerweile nahezu auszuschließen.

Die CDU kann ferner darauf hoffen, dass ihr das besondere Wahlrecht im Südwesten hilft. Denn bei der Landtagswahl haben die Bürger zwischen Main und Bodensee nur eine Stimme. Das heißt, mit der Entscheidung für ihren Wahlkreisbewerber wählen sie auch dessen Partei. Das führte in der Vergangenheit immer zu sehr vielen Direktmandaten der Christdemokraten und benachteiligte zugleich die kleinen Parteien.

Dennoch ist die Koalition noch nicht über den Berg. Denn mit einem am Parlament vorbei beschlossenen Milliarden-Deal zum Rückkauf der Landesanteile am Energieversorger EnBW hat Mappus ein weiteres Problem am Bein.

Zunächst sah er wie der geniale Macher aus, der geschickt die Interessen des Landes wahrt. Inzwischen häufen sich aber die Fragen, ob es bei der verfassungsrechtlichen Prüfung dieses eigenmächtigen Regierungshandelns korrekt zuging. Auch scheint die von Mappus für sein Handeln als notwendig angeführte Geheimhaltung nicht so wichtig gewesen zu sein. Sonst wäre nicht Justizminister Ulrich Goll (FDP) noch vor allen anderen Regierungsmitgliedern eingeweiht worden.

Ob die Frage um die Vorgänge beim EnBW-Deal die Wahlentscheidung maßgeblich beeinflusst, ist allerdings fraglich. Denn nach Erkenntnis der Demoskopen ist die Bildungspolitik inzwischen wieder zum zentralen Thema geworden. Und auf diesem Feld hat die CDU in den vergangenen Wochen in vielen Punkten Zugeständnisse an Eltern und Opposition gemacht, um keine offene Flanke zu bieten.