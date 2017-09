Anzeige

Heilbronn (dpa) - Ein gefesseltes Mädchen ist in Heilbronn gefunden worden - offenbar unverletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte ein Radfahrer die Elfjährige am Mittwochabend mit gefesselten Händen in den Weinbergen entdeckt und die Beamten verständigt. Das nach ersten Erkenntnissen unverletzte Mädchen gab demnach an, dass es ihm gut gehe. Warum es gefesselt war und wie es in den Weinberg gelangte, war zunächst unklar. Die Elfjährige hatte laut Polizei keine Erinnerung mehr an das Geschehene. Das Letzte, an das sie sich erinnerte, war demnach, dass sie in einem Supermarkt war und danach zu Fuß in Richtung einer Brücke an einer Unterführung ging.