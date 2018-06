Anzeige

Ulm (pol)Einen nichtalltäglichen Einsatz erlebte eine Streife des Bundespolizeireviers Ulm am Sonntagabend gegen 18.15 Uhr im Ulmer Hauptbahnhof. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn informierte die Polizeibeamten über eine am Bahnsteig 2 befindliche Frau, welche gegenwärtig offenbar ihr Kind entband. Nachdem die Bundespolizisten eintrafen, übernahmen sie, gemeinsam mit einer Passantin, die Betreuung der 29-jährigen Frau bis zum Eintreffen des alarmierten Notarztes. Hierbei hatten die Wehen der Frau bereits eingesetzt. Wenige Minuten nach der medizinischen Versorgung durch die eingetroffenen Rettungskräfte, brachte die Frau noch am Bahnsteig ein Mädchen zur Welt. Nach jetzigen Erkenntnissen wurde die Frau und ihr Neugeborenes anschließend in einem guten Allgemeinzustand in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Die frisch gebackene Mutter war in Begleitung ihrer drei Kleinkinder im Alter von eins bis fünf Jahren. Da keine Angehörigen der Frau ausfindig gemacht werden konnten, nahmen die zuvor noch als Geburtshelfer fungierenden Bundespolizisten die Kinder mit auf das Polizeirevier. Nach einer mehrstündigen Betreuung übergaben die Beamten die Kleinkinder anschließend vorrübergehend in die Obhut des Jugendamtes.