Rheinfelden (dpa/lsw) - Ungewöhnlicher Besuch: Ein 56 Jahre alter Mann hat in Rheinfelden (Kreis Lörrach) bei einer Frau geklingelt und gefragt, ob er auf ihrem Balkon nach seinem Gebiss suchen dürfe. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war die Dame von dem Vorfall am Mittwoch so verunsichert, dass sie den Mann zunächst vor der Tür warten ließ und die Polizei alarmierte. Doch wie sich herausstellte, hatte der Mann jedoch keine bösen Absichten. Er hatte demnach am Vorabend in einer der oberen Wohnungen Bekannte besucht und auf deren Balkon seine Prothese verloren. Ob der 56-Jährige seine künstlichen Zähne mittlerweile gefunden hat, war zunächst nicht bekannt.

