Eigeltingen (dpa/lsw)Beim Brand auf einem Bauernhof in Eigeltingen (Landkreis Konstanz) sind am Samstag rund 150 000 Euro Schaden entstanden. Der Gebäudeteil, in dem unter anderem Maschinen und Werkzeuge gelagert waren, sei vollständig niedergebrannt, teilte die Polizei mit. Der Wohnbereich des Hofes sei nur teilweise beschädigt worden. Verletzt wurde niemand. Das Feuer war in den frühen Morgenstunden ausgebrochen. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.