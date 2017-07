Neuenburg am Rhein (dpa/lsw) - Auf der Autobahn 5 bei Neuenburg am Rhein südlich von Freiburg ist am Mittwoch ein mit Gasflaschen beladener Lastwagen verunglückt. Durch die auf der Autobahn liegenden Gasflaschen herrsche Explosionsgefahr, teilte die Polizei mit. Das Unglück habe sich am Autobahndreieck Neuenburg, unweit der deutsch-französischen Grenze, ereignet. Dort grenzt die Autobahn Karlsruhe-Basel an die französische Autobahn. Beide Autobahnen wurden in beiden Richtungen auf dem Streckenabschnitt gesperrt. Die Folge seien größere Staus und Behinderungen, vor allem auf deutscher Seite auf der A 5. Weitere Einzelheiten konnte die Polizei wegen der laufenden Bergungsarbeiten zunächst nicht mitteilen.

