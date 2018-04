Anzeige

Lahr (dpa) Baden-Württemberg war 1980 das erste Bundesland, das eine Landesgartenschau (LGS) organisierte. Sie fand in Ulm statt. Andere Bundesländer folgten dem Beispiel. Bis zum Jahr 2000 wurde im Südwesten jährlich eine Landesgartenschau veranstaltet. Seit 2000 findet sie alle zwei Jahre statt. Abwechselnd zur LGS wird seither mit der «Grün» eine kleine Ausgabe der Schau auf die Beine gestellt.

Während die LGS von April oder Mai bis Oktober dauert, beschränkt sich die «Grün» auf die Monate Juni bis September. Die «Grün» richtet sich vor allem an kleinere und mittlere Städte, während die LGS größere Kommunen ansprechen soll. Zur Landesgartenschau kommen durchschnittlich 750 000 bis eine Million Besucher.

Dieses Jahr ist die Landesgartenschau in Lahr (Ortenaukreis). Die nächste Ausgabe, im Jahr 2020, wird in Überlingen am Bodensee stattfinden. 2022 folgt Neuenburg am Rhein südlich von Freiburg, 2024 Wangen im Allgäu. Die nächste kleine Gartenschau findet mit der «Grün 2019» im kommenden Jahr mit 16 beteiligten Kommunen im Remstal statt.