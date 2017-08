Neresheim (dpa/lsw) - Beim Brand einer Garage und zweier unbewohnter Wohnhäuser in Neresheim (Ostalbkreis) ist ein Schaden von etwa einer Million Euro entstanden. Zuerst habe am frühen Samstagmorgen die Garage gebrannt, dann hätten die Flammen auf die Dachstühle der beiden Häuser übergegriffen, teilte die Polizei in Aalen mit. Der Brand sei relativ schnell unter Kontrolle gewesen. Allerdings hätte die Feuerwehr bis zum Vormittag mehrere Gebäudeteile aufreißen müssen, um Glutnester löschen zu können. Daher müssten die beiden Häuser möglicherweise abgerissen werden. Den Ermittlern zufolge hat ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst.

