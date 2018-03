Anzeige

Stuttgart (lsw) - Nach Rassismusvorwürfen gegen Polizisten aus dem Land hat Innenminister Reinhold Gall (SPD) seinen Anspruch bekräftigt, dass alle Hinweise auf diskriminierende Verhaltensweisen in jedem Fall sehr ernst genommen würden. Auch künftig werde mögliches ungerechtfertigtes polizeiliches Handeln gründlich aufbereitet sowie im Falle eines tatsächlichen Missstands abgestellt, schrieb Gall an den Vorsitzenden des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose. „Das ist für mich selbstredend und Anspruch der baden-württembergischen Polizei zugleich.“

Rose hatte Fahnder aus dem Südwesten angezeigt, weil sie mit rassistischen Vorurteilen im Mordfall der Heilbronner Polizistin Michele Kiesewetter im Jahr 2007 ermittelt hätten. Die Vorwürfe beziehen sich auf Vermerke, die im Münchner Prozess um den rechtsterroristischen „Nationalsozialistischen Untergrund“ zitiert wurden. Darin ist laut einer Vertreterin der Nebenklage etwa von „Negern“ und „Zigeunern“ die Rede, die „typischerweise lügen würden“. Ein Sprecher des Innenministeriums hatte diese Vorwürfe schon als unbegründet zurückgewiesen und erklärt: „Wir sind sauber.“

Rose hatte daraufhin unter anderem gefordert, als Konsequenz aus den Erfahrungen mit dem NSU-Fall Maßnahmen zur verstärkten Sensibilisierung von Polizeibeamten einzuführen, vor allem im Ausbildungsbereich.

Gall bekräftigte in dem Brief, dass einige der beanstandeten Passagen von einem serbischen forensischen Polizeipsychologen stammten, andere aus Zeugenvernehmungen wörtlich zitiert oder in indirekter Rede protokolliert worden seien. „Auch nach unserem Dafürhalten ist die in Rede stehende protokollierte Wortwahl unangebracht und entspricht keinesfalls dem Sprachgebrauch in unserer Polizei“, schreibt Gall. „Gleichwohl erscheint die wortgetreue Wiedergabe beziehungsweise Protokollierung solcher Einlassungen von verfahrensrelevanten Beteiligten gerade bei Straftaten dieser Qualität und vor dem Hintergrund einer gerichtsfesten Dokumentation angezeigt.“

Ziel der ungeschönten und nicht im Amtsdeutsch vereinheitlichten Sprachprotokollierung sei, sich dem Sprachniveau des Vernommenen möglichst weitgehend anzunähern, erklärte der Minister weiter. Letztlich könnte eine im Wortlaut veränderte Mitschrift im Einzelfall mitunter sogar zu fehlerhaften Darstellungen führen. Auch vor dem Hintergrund der Lehren aus den dem Nationalsozialistischen Untergrund zugerechneten Taten müsse sichergestellt sein, dass in entsprechend herausragenden Fällen nichts unversucht bleibt.