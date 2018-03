Anzeige

Stuttgart (lsw) - Nach gewaltsamen Zwischenfällen während Kurden-Demonstrationen will Innenminister Reinhold Gall (SPD) bei künftigen Protesten gegen die IS-Terrormilizen die Einsatzkräfte verstärken.

„Ich appelliere an die Kurden, ihre Solidarität mit den in Kobane eingeschlossenen Menschen friedlich zum Ausdruck zu bringen“, sagte Gall gestern in Stuttgart. „Gewalt auf deutschen Straßen hilft den Menschen in Kobane nicht ansatzweise.“ Weitere Demonstrationen gegen den „Islamischen Staat“ in Syrien waren in Karlsruhe und Mannheim geplant.

Zusammenstöße zwischen Kurden und Salafisten wie in Hamburg wegen des IS-Terrors will auch die Türkische Gemeinde im Land nicht ausschließen. „Zwar sind die Salafisten hier nicht so gut organisiert wie in Nordrhein-Westfalen und Hamburg, aber sie könnten auch hier aktiver werden“, sagte der Landes- und Bundesvorsitzende der Türkischen Gemeinde, Gökay Sofuoglu. Die Zahl der gewaltbereiten Salafisten im Südwesten beziffert Gall auf 550. Von den 350 000 bis 400 000 Menschen mit türkischem Pass im Südwesten sind laut der Türkischen Gemeinde 10 bis 15 Prozent Kurden.

Zur Kurden-Demonstration in Mannheim wurden gestern Hunderte Teilnehmer erwartet. „Die letzten Male war wenig - das muss aber nicht heißen, dass es so bleibt“, sagte ein Polizeisprecher in der Stadt mit ihrer großen türkischstämmigen Einwohnerschaft. „Wir werden polizeilich so aufgestellt sein, dass wir jeder Lage begegnen können.“ Für gestern und heute waren erneut Demonstrationen auch in Karlsruhe angemeldet. „Wir sind wachsam und halten sehr gewissenhaft im Auge, wie sich die Lage zuspitzen könnte“, sagte ein Polizeisprecher. Bislang mussten die Karlsruher Beamten bei den Kurden-Protesten nicht eingreifen.

Gall spielte mit seinem Aufruf zu Friedfertigkeit auf ausufernde Proteste gegen die Eroberung der syrischen Grenzstadt durch IS-Terrormilizen am Vortag in Stuttgart an. Dabei wurden laut Ministerium Einsatzkräfte mit Steinen und Flaschen beworfen; ein Polizeibeamter sei leicht verletzt worden. Demonstranten hatten auch die Gleise einer Stadtbahn-Haltestelle blockiert. Darunter seien auch 20 Angehörige der linksextremistischen Szene gewesen.

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs, wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und gefährlicher Körperverletzung. Bei gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Kurden und Islamisten waren in Hamburg und Celle mindestens 23 Menschen verletzt worden. Gall erinnerte an frühere Ausschreitungen bei Kurden-Demonstrationen im Südwesten infolge der Festnahme des damaligen PKK-Führers Abdullah Öcalan im Jahr 1999 sowie die Eskalation bei einem Kurdenfestival in Mannheim mit 80 verletzten Polizisten 2012. „Das ist in keinster Weise akzeptabel“, sagte er.

Laut Sofuoglu empört viele Kurden und einen Großteil der Türken, dass die Türkei eine Kooperation der Internationalen Koalition im Kampf gegen den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad zur Voraussetzung für das Eingreifen ihrer Truppen in der von IS-Dschihadisten belagerten Grenzstadt Kobane mache. Dies sei eine strategische Haltung, die Bedrohung und Tod der eingekesselten Menschen ignoriere.