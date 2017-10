Anzeige

Konstanz (dpa/lsw) - Ein Gaffer hat einen Unfall mit Verletzten gefilmt und die Rettungskräfte behindert. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wird gegen den 51-Jährigen wegen Behinderung von hilfeleistenden Personen und wegen Beleidigung ermittelt. Bei dem Unfall am Sonntag war ein 22 Jahre alter Autofahrer in Konstanz in eine Schaufensterscheibe gekracht. Er hatte beim Beschleunigen die Kontrolle über den Wagen verloren. Dabei berührte das Auto zwei Fußgänger, die leicht verletzt wurden. Auch der Fahrer verletzte sich leicht. Der Schaulustige fuhr demnach langsam, um davon Film- oder Fotoaufnahmen zu machen. Die Aufforderung der Einsatzkräfte, den Unfallort zu verlassen, ignorierte er. Später beleidigte er sie. Erst nach seiner Festnahme kamen die Retter zur Unfallstelle.

Ähnliche Fälle gab es zuletzt immer wieder. Erst im September filmte ein Gaffer in Heidenheim einen tödlich verletzten Motorradfahrer mit dem Handy. Ende Juli forderten Schaulustige einen suizidgefährdeten Mann auf, von einem Hotelvordach in Baden-Baden zu springen. Zahlreiche Gaffer filmten das.