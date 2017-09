Anzeige

Mannheim (dpa/lsw) - Eine Fußgängerin ist in Mannheim von einer Straßenbahn angefahren und tödlich verletzt worden. Die 79 Jahre alte Frau sei am Donnerstag beim Überqueren der Straße von dem Fahrzeug so stark erfasst worden, dass sie noch an der Unfallstelle starb, teilte die Polizei mit. Der exakte Hergang des Unglücks war zunächst unklar.

„Nach bisherigen Erkenntnissen betrat die Frau trotz der Warnsignale - ein gelbes Blinklicht - die Gleise und wurde von der Straßenbahn frontal erfasst“, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr sperrte den Unfallort ab, die Verkehrspolizei untersuchte den Bereich.

In Mannheim kommt es seit Wochen zu einer Häufung von Unfällen mit S-Bahnen. Die Unfallserie, meist Zusammenstöße mit Autos, lässt auch die Polizei rätseln. Sie sieht derzeit aber kein Strukturproblem.