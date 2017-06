Ludwigsburg (dpa/lsw) - Ein Fußgänger hat in Ludwigsburg eine rote Ampel missachtet - und anschließend einen Autofahrer angegriffen, der ihn deswegen angehupt hat. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Autofahrer wegen des Fehlverhaltens des Mannes am Donnerstagabend anhalten müssen. Der 48-Jährige hupte daraufhin. An der nächsten Ampel musste der Autofahrer bei Rot halten - daraufhin kam der Fußgänger zu ihm. Während der 48-Jährige sein Hupen erklärte, schlug der Unbekannte ihm durch die offene Scheibe ins Gesicht. Als der Fahrer daraufhin ausstieg, schlug der Angreifer weiter auf ihn ein. Erst als Passanten einschritten, flüchtete er.

