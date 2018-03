Anzeige

Filderstadt (pol) - Ein Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Bernhausen schwer verletzt worden. Der 59-jährige Mann war ohne auf den Verkehr zu achten über die Straße gelaufen. Eine 73-Jährige befuhr mit ihrem VW Polo gegen 18 Uhr die Aicher Straße von der Ortsmitte herkommend in Richtung B 27. Der Mann war aus ihrer Sicht von rechts auf die Straße gelaufen. Der 59-Jährige wurde laut Polizei von dem Wagen am Bein erfasst und auf den Asphalt geschleudert. Der Rettungsdienst verbrachte den Verletzten in die Klinik. An dem Auto entstand ein Schaden von circa 1.200 Euro.