Von Bettina Grachtrup





Stuttgart - Er hat Erfahrung mit der Bildung schwieriger Regierungsbündnisse. Und er ist so pragmatisch und konservativ, dass manche ihn gar für einen „schwarzen Grünen“ halten: Ministerpräsident Winfried Kretschmann wird der Grünen-Gruppe angehören, die in Berlin die Chancen für ein Bündnis aus Union, Grünen und FDP ausloten soll. Kretschmann deutet gestern in Stuttgart an, dass es dieses Mal nicht so schnell an der Ökopartei scheitern soll: „Wir werden die Gespräche konstruktiv führen, so dass es zu Koalitionsverhandlungen kommt.“ Er räumt ein: „Das die schwierig sind, ist ja selbstredend.“

Es ist Kretschmanns zweiter Anlauf, im Bund an einer Regierung unter Beteiligung von Union und Grünen mitzuzimmern. Nach der Bundestagswahl 2013 gab es bereits Sondierungsgespräche für eine schwarz-grüne Bundesregierung. Die Grünen wanden sich. Letztlich war es der linke Flügel, der so ein Bündnis nicht mittragen wollte. Grünen-Spitzenkandidat war damals Jürgen Trittin, der lange Zeit als Gegenspieler von Oberrealo Kretschmann galt. Trittin hat heute kein Parteiamt mehr. Aber auch er soll der Sondierungsgruppe in Berlin angehören.

Was Kretschmann davon hält? „Ich bewerte das erst einmal nicht. Der ist einfach dabei“, sagt er etwas schmallippig. Im Frühjahr hatten sich Kretschmann und Trittin in Berlin zum Kaffee getroffen, um sich auszusprechen und alte Gräben zuzuschütten. Wie weit dieser Burgfrieden hält, wird sich auch in den Sondierungsgesprächen zeigen.

„Nicht gesucht, aber gefunden“

Auch in Baden-Württemberg hieß es nach der Landtagswahl 2016, dass die Gespräche zwischen Grünen und der CDU über ein gemeinsames Bündnis schwierig werden würden. Zu sehr hatten sich die beiden Parteien im Wahlkampf bekämpft, zu weit schienen die Positionen etwa in der Bildungspolitik auseinander zu liegen. Doch auch hier blieb Grünen und CDU nichts anderes übrig, als sich zusammenzuraufen. FDP und SPD hatten Dreierbündnissen eine klare Absage erteilt. Sonst hätte neu gewählt werden müssen - das wollte aber niemand. Am Ende der langwierigen Koalitionsverhandlungen hieß es von CDU und Grünen unisono: „Wir haben uns nicht gesucht, aber gefunden.“

Nun ist die Situation im Bund ähnlich kompliziert, nachdem die SPD klargemacht hat, dass sie keine Fortsetzung der Großen Koalition will. Die Alternative wäre eine Neuwahl. „Das will doch wohl ernsthaft niemand ins Kalkül ziehen“, sagt Kretschmann. Natürlich gebe es schwierige Themen zwischen Union, Grünen und FDP, „vielleicht sogar alle“. „Aber die Politik ist ja da, um schwierige Probleme zu lösen.“

Jamaika gibt es bereits in Schleswig-Holstein. Kretschmann verweist auch darauf, dass die Grünen in den Bundesländern in sieben verschiedenen Konstellationen regierten. „Wir kriegen das offensichtlich hin.“ Jedoch sitzt im Bund mit der CSU ein zuweilen recht störrischer bayerischer Ministerpräsident und CSU-Chef Horst Seehofer mit am Tisch. Wenn aber einer von den Grünen mit Seehofer kann, dann Kretschmann, heißt es bei den Grünen. Die beiden kennen sich seit vielen Jahren aus den Ministerpräsidentenrunden.

Debatte über Verbrennungsmotor

Bei Sondierungsgesprächen gehe es auch darum auszuloten, wo jeder seine Schmerzgrenze habe, sagt Kretschmann. Die Schmerzgrenze bei den Grünen dürfte je nach Flügel aber unterschiedlich dehnbar sein: Im Bund haben die Grünen zum Beispiel beschlossen, von 2030 an keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr neu zuzulassen. Die Union und die FDP sind gegen so ein fixes Datum und Kretschmann ist auch dagegen.

Er deutet an, dass die Grünen da seiner Ansicht nach doch verhandlungsbereit sein sollten. „Das ist doch nicht so schwierig. Wenn schon ich gegen so ein Datum bin zum gegenwärtigen Zeitpunkt, dann wird es nicht das alleroberste Schmerzgrenzenthema sein.“

Aber es gibt noch eine ganze Reihe anderer konfliktträchtiger Themen, etwa die Flüchtlings- und die Energiepolitik, die innere Sicherheit und die Europapolitik. Die Grüne Jugend befürchtet, dass sich die Grünen billig verkaufen könnten. „Für Sondierungsverhandlungen zur Verfügung zu stehen, ist richtig, aber eine Regierungsbeteiligung darf kein Automatismus sein“, sagen die beiden Landesvorsitzenden Marcel Roth und Lena Christin Schwelling. „Wir machen kein Hehl daraus, dass uns als Grüne Jugend derzeit noch die Fantasie fehlt, wie das in einer Regierung mit CDU, FDP und CSU umgesetzt werden soll.“