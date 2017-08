Ulm (dpa/lsw) - Eine Spaziergängerin hat in einem Wald in Ulm am Montag ein junges Reh ohne Kopf gefunden. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag, trennte ein Unbekannter den Kopf des Tieres mit einem Messer ab und nahm ihn mit. Nach Angaben des zuständigen Jagdpächters handelt es sich um das fünfte Reh innerhalb eines Jahres, das in seinem Bereich derart zugerichtet entdeckt wurde. Wie ein Sprecher der Polizei erklärte, ist weder ein Motiv erkennbar noch eine Erklärung möglich. Unklar ist auch, wie der Wilderer das Tier einfing und erlegte. Hinweise auf den Täter gibt es bislang nicht.

Anzeige