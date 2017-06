Bei zwei Unfällen mit Lastwagen sind am Mittwoch fünf Menschen verletzt worden. In beiden Fällen waren Lkw auf andere Lastwagen aufgefahren.

Langenau (dpa/lsw) - Bei zwei schweren Unfällen mit Lastwagen sind am Mittwoch mehrere Menschen verletzt worden. Auf der A 5 bei Bietigheim (Kreis Ludwigsburg) fuhr ein Sattelzug auf einen anderen Lastwagen auf, wie die Polizei mitteilte. Das zweite Fahrzeug wurde bei dem Aufprall noch auf einen dritten Lastwagen geschoben. Der 40 Jahre alte Fahrer hatte offenbar ein Stauende übersehen - er wurde bei dem Unfall in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des zweiten Lastwagens kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik, sein Mitfahrer wurde leicht verletzt.

Da bei dem Unfall unter anderem Öl ausgelaufen war, musste auch die Fahrbahn gereinigt werden. Der Verkehr staute sich bis auf elf Kilometer. Der Schaden wird auf rund 220 000 Euro geschätzt.

Auch auf der A 7 nahe Langenau (Alb-Donau-Kreis) kam es zu einem schweren Unfall: Ein 40-Tonner prallte am Vormittag auf einen kleineren Lastwagen, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug wurde dadurch noch auf einen weiteren Lkw geschoben und stürzte dann auf die Seite. Dabei sei der Lastwagen aufgeplatzt und die Ladung habe sich auf der Fahrbahn verteilt, hieß es bei den Beamten weiter. Worum es sich dabei handelte, war zunächst unklar. Die beiden 40 und 46 Jahre alten Insassen wurden schwer verletzt. Der 52 Jahre alte Unfallverursacher blieb unverletzt.

Nach Angaben der Polizei hatte der Mann zu spät bemerkt, dass der Verkehr vor ihm ins Stocken geraten war. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 80 000 Euro.Text