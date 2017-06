Langenargen (dpa/lsw) - Bei einer Kollision zwischen zwei Autos bei Langenargen (Bodenseekreis) sind fünf Menschen verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Nach Polizeiangaben war ein 24 Jahre alter Autofahrer am Samstagabend nach rechts von einer Straße abgekommen. Sein Wagen prallte erst gegen die Leitplanke und schleuderte dann frontal in einen entgegenkommenden Wagen. Der 24-Jährige war nicht angeschnallt und wurde aus seinem Auto geschleudert. Er verletzte sich lebensgefährlich. Die vier Insassen des zweiten Autos wurden schwer verletzt. Alle Beteiligten kamen in Krankenhäuser. Der Schaden beträgt rund 12 000 Euro, die Straße musste knapp zwei Stunden gesperrt werden.

