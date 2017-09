Anzeige

Blumberg (dpa/lsw) - Bei einem Arbeitsunfall in Blumberg (Schwarzwald-Baar-Kreis) sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Sie waren mit der Produktion in einem Fleischwarenunternehmen beschäftigt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei Putzarbeiten am Donnerstagabend fiel ein Behälter mit einem Reinigungsmittel um. Der Reiniger vermischte sich mit einer anderen Reinigungsflüssigkeit, die bereits auf dem Boden war. Dabei entstanden salzsäurehaltige Dämpfe, was bei den Mitarbeitern für Atembeschwerden sorgte. Die unter Atemnot leidenden Mitarbeiter und die Reinigungskraft wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.