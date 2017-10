Anzeige

Mannheim (dpa/lsw) - Zum Jahrestag der Reformation haben 606 Menschen in Mannheim die Bibel mit der Hand abgeschrieben. „Wir hatten Teilnehmer von 8 bis 99 Jahren und ein sehr buntes Spektrum - vom EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm bis zu einem Häftling der JVA Mannheim“, sagte Pfarrer Stefan Scholpp von der evangelischen ChristusFriedenGemeinde.

Entstanden sind fünf Bände mit insgesamt 3626 Seiten. Scholpp will sie künftig als Altarbibel in der Christuskirche der badischen Stadt nutzen. „Viele haben eine wunderschöne Schrift, und wir freuen uns auch über die tollen Kinderzeichnungen“, sagte der Pfarrer.

Die Kirche hatte im April zum Abschreiben der aktuellen Luther-Bibel aufgerufen - Teilnehmer übernahmen dabei jeweils einen Abschnitt. „Die Resonanz war überwältigend“, sagte Projektleiter Michael Wegner. Einigen Interessenten habe man leider absagen müssen. Nach der Abgabe wurden die Texte von Lektoren geprüft. „Wir haben einige Schreibfehler korrigiert, aber Scheußlichkeiten kamen nicht vor“, sagte der ehemalige Vorsitzende der Synode (kirchliche Versammlung).

Mit ihrem halbledernen Rückeneinband, dem Goldschnitt und der Prägung „Die Mannheimer Bibel“ im Leinendeckel wirken die fünf Bände edel. „Wenn sich so viele Menschen so viel Mühe geben, soll es gut aussehen“, sagte Pfarrer Scholpp. Am 500. Jahrestag der Reformation an diesem Dienstag (31.10.) werden die Bände in einem Gottesdienst in der Mannheimer Christuskirche (10.00 Uhr) in Gebrauch genommen.