Efringen (dpa/lsw) - Weil er sich offenbar über Lärm ärgerte, hat ein Mann in Efringen (Kreis Lörrach) mit einer Softair-Pistole auf eine Gruppe von Jugendlichen geschossen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden drei Menschen bei dem Vorfall am Vorabend auf dem Bahnhofsplatz getroffen und leicht verletzt. Die Jugendlichen hätten den Schützen daraufhin auf sein Verhalten angesprochen und die Beamten gerufen. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Mannes seien zwei Softairwaffen sichergestellt worden - die Tatwaffe wurde jedoch nicht gefunden. Gegen den Mann werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.