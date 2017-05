Stuttgart (dpa/lsw) - Der Frühling in Baden-Württemberg ist im bundesweiten Vergleich so nass gewesen wie in kaum einem anderen Bundesland. Mit mehr als 205 Litern Niederschlag pro Quadratmeter war es nur in Bayern (210 Liter) nasser, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Im Frühling 2016 waren es im Südwesten aber sogar 243 Liter pro Quadratmeter. Damals hatte es heftige Gewitter mit Hochwasser gegeben, mehrere Menschen kamen damals ums Leben.

Trotz des vielen Niederschlags war es in diesem Jahr im Land zugleich sehr sonnig. Mit 580 Sonnenstunden zählte Baden-Württemberg auch in dieser Hinsicht bundesweit zu den Vorreitern. Den bundesweit meisten Sonnenschein hatten sogar Teile Oberschwabens und der Schwäbischen Alb - mit bis zu 650 Stunden in den Monaten März, April und Mai.

