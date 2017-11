Anzeige

Nagold (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der B28 bei Nagold (Landkreis Calw) sind am Donnerstagabend drei Menschen verletzt worden. Bei dem Unfall blieb ein Fahrzeug auf der Seite liegen, ein drittes Auto fuhr in die beiden anderen hinein, wie die Feuerwehr mitteilte. Näheres zum Unfallhergang war in der Nacht nicht bekannt. Die drei Verletzten, darunter zwei Frauen, konnten sich selbst aus den Wracks befreien. Die Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die B28 war für Bergungsarbeiten in beiden Richtungen für eine Stunde gesperrt.