Frickenhausen (pol)Schwer verletzt wurde ein 88-jähriger Senior bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen an der Einmündung der Uhlandstraße in die Hauptstraße ereignet hat. Eine 25-Jährige war gegen neun Uhr mit ihrem VW Polo auf der Uhlandstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Hauptstraße einbiegen.

Dazu hielt sie zunächst auch an. Als die Straße frei war, fuhr sie an, wobei sie den Fußgänger übersah, der an der Einmündung die Fahrbahn überquerte. Der Wagen berührte den Senior, der dabei so unglücklich stürzte, dass er mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste.