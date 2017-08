Heilbronn (dpa/lsw) - Nach einer durchzechten Nacht hat ein 30-Jähriger einen Bekannten mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Grund des Angriffs war nach ersten Erkenntnissen, dass sich der 44-Jährige an der Freundin des 30-Jährigen vergehen wollte, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Der 30-Jährige hatte demnach am Samstag in seiner Wohnung in Heilbronn zusammen mit seiner Freundin und dem Bekannten übernachtet - und wachte auf, als sich der 44-Jährige an der Freundin vergehen wollte. Er schlug daraufhin auf ihn ein und verletzte ihn mit einem Messer schwer. Ein Bewohner des Hauses hörte den Streit und griff ein. Der 30-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags. Gegen den Verletzten ermittelt die Kriminalpolizei wegen des sexuellen Übergriffs.

Anzeige