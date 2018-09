Anzeige

Eberbach (dpa/lsw)Unbekannte Täter haben in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) mehrere fremdenfeindliche Schmierereien angebracht. Außerdem steckten sie in der Nacht zum Sonntag Flugblätter an Autos, wie die Polizei am Montag in Mannheim mitteilte. Die Parolen, darunter auch der Schriftzug «NSU» für die Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund, wurden in blauer und weißer Farbe auf Hauswände und auf Gehwege geschmiert. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei in Heidelberg ermittelt.