Stuttgart/Konstanz (dpa/lsw)Deutlich weniger Migranten sind seit 2017 mit Hilfe von Förderung freiwillig aus Baden-Württemberg ausgereist. Im vergangenen Jahr waren es 4368, die Zahl hat sich im Vergleich zu 2016 mehr als halbiert, wie das Innenministerium am Mittwoch mitteilte. 2018 gab es bis zum 30. September 1896 geförderte freiwillige Ausreisen. Die Anzahl der Abschiebungen blieb im Vergleich relativ konstant: Von 3638 (2016) sank sie leicht auf 3450 (2017) und 2364 (bis 30. September 2018). Ob weniger Flüchtlinge freiwillig in ihr Heimatland zurückwollten oder nur weniger finanziell unterstützt wurden, konnte zunächst nicht geklärt werden.

Ein Grund sei die sogenannte 3+2-Regelung, sagte ein Ministeriumssprecher: «Viele warten ab, ob sie einen Ausbildungsplatz bekommen und bleiben können.» Anreiz, das Land freiwillig zu verlassen, bestehe für sie nicht. Die 3+2-Regelung garantiert Flüchtlingen einen Aufenthalt während einer dreijährigen Ausbildung und noch zwei Jahre danach.

Der Bund reduzierte die Mittel für die Unterstützung freiwilliger Rückkehr von 2017 auf 2018 stark. Statt zuvor rund 34,5 Millionen Euro stehen in diesem Jahr nach vorläufigen Zahlen 15,2 Millionen zur Verfügung, so das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Davon werden etwa Flugtickets oder Starthilfen im Heimatland gezahlt. Ebenso geht es an Einrichtungen für die Arbeit mit Rückreisewilligen.

Michael Messner berät in Konstanz Menschen, die zurück wollen. «Wir bewegen uns eher in Richtung Niveau vor 2015», erklärte er in Hinblick auf die sinkenden Zahlen der freiwilligen Rückkehrer. Zu ihm kommen Migranten freiwillig, wie er erzählte, weil sie Heimweh haben oder keine Chance mehr in Deutschland sehen. Er informiere alle, unabhängig von ihrem Aufenthaltstitel. Vier bis fünf Gespräche nehme er sich Zeit. Am Ende sollen die Betroffenen entscheiden: «Wollen sie oder wollen sie nicht?», sagte Messner.

Rund zweieinhalb Tausend Euro kostet laut dem Landkreis Konstanz im Durchschnitt die freiwillige Rückkehr eines Alleinreisenden - deutlich weniger als eine Abschiebung, betonte der dortige Leiter des Amts für Migration und Integration, Ludwig Egenhofer. Die freiwillige Rückkehr sei die bessere Möglichkeit, «es muss nicht immer die brutale Keule der Abschiebung sein».

Baden-Württemberg stellt für die «Landesförderung freiwillige Rückkehr» laut Innenministerium in diesem Jahr rund 730.000 Euro bereit. Unter anderem werden damit 29 Beratungsstellen in den Stadt- und Landkreisen finanziert. Nicht in jedem der 44 Kreise gibt es eine landesgeförderte Anlaufstelle.