Dieter Salomon, der Ex-Oberbürgermeister Freiburgs, will sich nach seinem erzwungenen Abschied erst einmal ins Privatleben zurückziehen. Foto: Patrick Seeger

Freiburg (dpa/lsw) Nach seiner Abwahl als Freiburger Oberbürgermeister nimmt der Grünen-Politiker Dieter Salomon eine Auszeit. Er ziehe sich nach 26 Jahren als Berufspolitiker nun erst einmal ins Privatleben zurück. «Ich werde abwarten, was die Zukunft bringt», sagte er in Freiburg der Deutschen Presse-Agentur: «Ich bin ein politischer Mensch und werde es auch bleiben. Aber konkrete Pläne habe ich noch nicht.» Mit möglichen Posten in Politik, Partei oder Wirtschaft habe er sich bislang nicht näher befasst.

Salomon, erster grüner Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt, hatte am Samstag seinen letzten Arbeitstag. Anfang Mai war er abgewählt worden. Nachfolger Martin Horn (parteilos) startet diesen Montag. Salomon war 16 Jahre Oberbürgermeister. Davor saß er zehn Jahre für die Grünen im Landtag, zwei Jahre davon als Fraktionsvorsitzender. Zuletzt war er zudem Präsident des Städtetags Baden-Württemberg.

"Mit erzwungenem Abschied Frieden gemacht"

«Ich habe mit dem Abschied, auch wenn er erzwungen wurde, meinen Frieden gemacht», sagte Salomon, der am 9. August 58 Jahre alt wird: «Ich gehe aufrechten Ganges und erhobenen Hauptes.» Er werde in Freiburg wohnen bleiben, sich kommunalpolitisch aber zurückhalten. Auch eine Rückkehr in die Landespolitik sei für ihn kein Thema.

«Nach 26 Jahren Berufspolitik schaue ich nun, was ich mit meiner freien Zeit anzufangen weiß», sagte Salomon. Seine Wahlniederlage sei kein überregionales Signal, etwa für die Grünen oder die Regierung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). «Es war eine zu 100 Prozent örtliche Wahl. Und es war, wie alle Bürgermeisterwahlen, eine Persönlichkeitswahl.» Mehr daraus abzuleiten, wäre falsch.