Freiburger Anwalt soll Mord in Auftrag gegeben haben

Der Geldbetrag umfasst 150.000 Euro

Geldgier könnte einen Anwalt in Freiburg dazu getrieben haben, einen Mord im Drogenmilieu in Auftrag zu geben. Der Verdächtige hatte sich in Haft das Leben genommen.