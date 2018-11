Anzeige

Freiburg (dpa/lsw) In einem Chemiebetrieb in Grenzach-Wyhlen (Kreis Lörrach) ist am Freitag blausäurehaltiger Dampf ausgetreten. Nach ersten Erkenntnissen war es in einem Großbehälter durch eine chemische Reaktion zu einem Temperaturanstieg gekommen, wie die Polizei in Freiburg mitteilte. Das Gebäude sei geräumt worden, die Feuerwehr habe den Dampf mit Wasser niedergeschlagen. Ein Beteiligter wurde kurz vom werkseigenen Sanitätern behandelt. Sachschaden sei nicht entstanden. Ein Messtrupp der Feuerwehr gab schnell Entwarnung. Eine Gefahr für die Umwelt und die Bevölkerung habe nicht bestanden. Die Ursache des Unglücks war zunächst nicht bekannt.