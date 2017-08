Dettenhausen (dpa/lsw) - Ein Freibad im Kreis Tübingen ist am Mittwoch nach dem Austritt von Chlorgas geräumt worden. Ursache für den Vorfall am Morgen in Dettenhausen war nach ersten Erkenntnissen möglicherweise ein Defekt an der Anlage, sagte ein Polizeisprecher. Angaben zu Verletzen konnte er zunächst nicht machen. Wie viele Badegäste vor Ort waren, war ebenfalls zunächst unklar. Angestellte klagten nach Angaben der Polizei über Unwohlsein.

Immer wieder kommt es in Freibädern zu Problemen wegen Chlorgas - jüngst etwa in Thüringen. Erst im Juni war das Stadionbad in Ludwigsburg wegen des Verdachts auf Chlorgas geschlossen worden. Der Fall entpuppte sich später jedoch als falscher Alarm.

Das gelb-grüne Chlorgas ist hochgiftig. Wird es eingeatmet, greift es die Atemwege und die Lunge an. In hoher Konzentration führt es zu Atemnot und kann schließlich zum Tod führen.

